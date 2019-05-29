أمير قطر لن يشارك في قمة مكة

الدوحة / أحمد يوسف/ الخليج 365



قال مصدر قطري مسؤول للأناضول إن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني لن يشارك في قمة مكة التي دعا إليها العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، في 30 مايو/أيار الجاري.

كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر عبر تويتر عدم مشاركة الأمير بالقمة.

وقالت الخاطر إن "رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر آل ثاني هو من سيمثل قطر في قمم مكة الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية)".

وأكدت أن الدوحة "التي لم تغب يوما عن المشاركة الفعالة والإيجابية عربيا وإسلاميا ودوليا تغلّب مرة أخرى المصلحة العليا للمنطقة على الخلافات البينيّة".

وأضافت أيضاً "أن الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها المنطقة والتصعيد المتسارع يوميا، يتطلبان الحكمة والتعامل بمسؤولية، لذا فإن مشاركة دولة قطر والدول التي تتمتع بالعقلانية وحسّ المسؤولية تعدّ واجبا قوميا وإنسانيا لتحقيق الأمن الجماعي والمصلحة العليا لشعوب المنطقة ولعقلنة الخطاب القائم".

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وكان أمير قطر تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي، تضمنت دعوته لحضور قمة طارئة لمجلس التعاون الخليجي بمكة المكرمة في 30 مايو/آيار الجاري.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية القطري خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، في الدوحة، الأحد الماضي.

ودعا العاهل السعودية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين بمكة المكرمة، في 30 مايو الجاري، قُبل يوم من قمة عادية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وتأتي الدعوة للقمم الطارئة في ظل تعرض سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات ومحطتي ضخ نفطية بالسعودية لهجمات، وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

في المقابل، تنعقد القمة الإسلامية في دورتها العادية تحت شعار "قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل"، ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.

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