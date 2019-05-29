شاطئ غزة.. سلسلة بشرية لأطفال تقرأ القرآن

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

على شاطئ بحر غزة شارك أطفال في القطاع، الأربعاء، بـ"سلسلة بشرية"، قرأوا خلالها صفحات من القرآن الكريم في نهار رمضان.

وانشغل أكثر من ألف طفل، خلال الفعالية التي نظمتها دار القرآن الكريم والسنة في القطاع بالتعاون مع مؤسسة "أحباء غزة ماليزيا"، على شاطئ المدينة، بقراءة عدد من صفحات كتاب الله الكريم سرا لمدة ساعة.

وقال محمود خاص، مدير عام دار القرآن الكريم والسنة، للأناضول على هامش الفعالية: "خرجنا اليوم في سلسلة لقراءة القرآن الكريم لنرسل رسالة أننا في غزة متمسكون بكتاب الله وبسنة الرسول محمد صل الله عليه وسلم".

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وأضاف: "أردنا اليوم أن نختم كتاب الله ما يزيد عن 15 مرة لنرسخ دعائمه لدى أطفال غزة".

ولفت إلى أنه "رغم الحصار الإسرائيلي مهتمون بكتاب الله وسنة نبينا إيمانا منا أن الجيل القادم سيقودنا إلى النصر نحو تحرير فلسطين".

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، منذ نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في يناير/ كانون الثاني 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/ حزيران 2007.

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