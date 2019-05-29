توقعات #الطقس غدا.. #سحب_رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بـ #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الخميس، أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد -في بيان عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل مرتفعات مناطق: «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة» يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.

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وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية، ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتتحول إلى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.