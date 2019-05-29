اليمن.. #التحالف يقصف مخازن أسلحة لـ #مليشيا_الحوثي شمال #صنعاء

صحيفة الخليج الالكترونية شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، عدة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية شمالي العاصمة صنعاء. Advertisements وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن القصف استهدف مخازن أسلحة تابعة للميليشيا الانقلابية، في قاعدة الديلمي شمالي العاصمة. ونقل الموقع عن شهود عيان أنهم سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية، من القاعدة، مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب.

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