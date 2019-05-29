الخدمة_المدنية تؤكد: سنقدم الدعم للمتقدمين على #الوظائف التعليمية حتى 27 من #رمضان

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة الخدمة المدنية أنها ستقدم كامل الدعم للمتقدمين للوظائف التعليمية بعد تمديد فترة حتى ال27 من رمضان، موضحة أن فريق خدمة العملاء بالوزارة سيكون على أتم الاستعداد لخدمة المتقدمين حتى نهاية فترة التقديم.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد وجه بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصرًا من يوم السبت القادم الموافق 27 رمضان ١٤٤٠هـ؛ استجابة لطلب المتقدمين والمتقدمات لمنحهم مزيدًا من الوقت.

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يُذكر أن فترة التقديم كان من المقرر لها أن تنتهي الساعة الرابعة عصرًا من يوم أمس الثلاثاء الموافق 23 رمضان 1440هـ.

يشار إلى أن وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية كانت قد أعلنت عن توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440هـ – 1441هـ.