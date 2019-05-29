شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من الشيخ سعود المعجب لدوائر «النيابة العامة» خلال أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كلّف النائب العام الشيخ سعود المعجب فروع النيابة العامة ودوائر التحقيق وإدارات المقرّ الرئيس للنيابة بالعمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكد النائب العام – بحسب إنفوجرافيك نشرته “النيابة العامة” على حسابها في “تويتر” – على إعطاء القضايا التي لها صفة الاستعجال أولوية قصوى خلال إجازة العيد.

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وبلغ عدد الموظفين المكلفين بالعمل خلال عطلة العيد أكثر من 1000 موظف في 13 فرعاً و103 دوائر تحقيق.