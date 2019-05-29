فيديو| انتفاضة مغربية على صفقة القرن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعت ثلاثة جمعيات مغربية إلى تنظيم وقفة أمام البرلمان الجمعة 31 مايو احتجاجًا على مساعي تمرير "صفقة القرن". الجمعيات هي مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة. الوقفة شعارها "الشعب المغربي ضد مؤامرة صفقة القرن، ومع خيار المقاومة ومواجهة التطبيع". Advertisements التفاصيل من هنا:

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