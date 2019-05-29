مستشفى "الأبيض" التعليمي السوداني: لم نتأثر بالإضراب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أكد المدير العام لمستشفى الأبيض التعليمي بالإنابة في السودان، الدكتورة عبدالعزيز محمد، أن المستشفى لم تتأثر بالإضراب الحالي، وتواصل تام للخدمات الطبية بكل أقسام المستشفى كل الأتيام الطبية تعمل بصورة اعتيادية للمرضى دون ما أن تتأثر بالإضراب.

وقال إن الخدمات الطبية بالمستشفى متواصلة في الأقسام كافة ما عدا العمليات الباردة والعيادات المحولة، مضيفاً أن مجمع مستشفى الحوداث يعمل في تقديم خدماته بجانب مركز غسيل الكلى.

وأشار إلى أن العناية القلبية المكثفة والخدمات التشخيصية تقدم خدماتها لكل المرضى، وأكد أن المستشفى أكملت الترتيبات والاستعدادات كافة لمقابلة طوارئ العيد في الأقسام كافة- وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.