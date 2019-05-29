شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات ثنائية بين ولى عهد أبوظبى ومستشار الأمن القومى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الجانبين تطرقا إلى الجهود الدولية والتنسيق المشترك لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب الذي يستهدف مقدرات الشعوب وأمنها واستقرارها وتعايشها.

كما تبادلا الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين بجانب تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتداعياتها.

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