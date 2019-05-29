وزير الخارجية الكويتى يتوجه إلى جدة للمشاركة بالاجتماع التحضيرى للقمة الاسلامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الأربعاء إلى مدينة جدة؛ لترؤس وفد الكويت المشارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري، لأعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها في مكة المكرمة.
وضم الوفد الكويتي كلا من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله، وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين.
ومن المقرر أن يتوجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له غدا الخميس إلى السعودية؛ لترؤس وفد الكويت في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والمقرر عقدها في مدينة مكة المكرمة.
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