شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الرئيس الموريتانى إلى السعودية للمشاركة فى القمتين العربية والإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، المقررتين في مكة المكرمة. وذكرت الإذاعة الموريتانية أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز كان في استقبال الرئيس الموريتاني لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

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