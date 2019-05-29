اخبار الخليج

الرئيس التونسى يشارك فى أعمال القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يشارك فى أعمال القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  يشارك الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في أعمال القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة المقرّر تنظيمهما تباعا بمكة المكرمة غدا وبعد غد، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضحت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم الأربعاء - أن القادة العرب سيتباحثون في القمة العربيّة الطارئة حول المستجدّات السياسيّة والأمنيّة الأخيرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

أما فيما يتعلق بالقمة الإسلامية، فستنعقد في دورتها العادية الرابعة عشرة تحت شعار (قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل)، بحضور قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل بلورة موقف موحّد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسى يشارك فى أعمال القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا