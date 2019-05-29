شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يشارك فى أعمال القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في أعمال القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة المقرّر تنظيمهما تباعا بمكة المكرمة غدا وبعد غد، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأوضحت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم الأربعاء - أن القادة العرب سيتباحثون في القمة العربيّة الطارئة حول المستجدّات السياسيّة والأمنيّة الأخيرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
أما فيما يتعلق بالقمة الإسلامية، فستنعقد في دورتها العادية الرابعة عشرة تحت شعار (قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل)، بحضور قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل بلورة موقف موحّد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.
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