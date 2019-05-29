شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم أوراق اعتماد 10 سفراء جدد لبلادهم في الجزائر.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء أن ابن صالح استقبل اليوم سفراء كل من الولايات المتحدة، وكندا، وكوبا والبرتغال وأوغندا وروسيا والدانمارك والامارات وتونس وشيلي، حيث تسلم من كل سفير أوراق اعتماده.

وأشاد السفراء بعلاقات بلادهم مع الجزائر في كافة المجالات، فيما دعاهم الرئيس بن صالح لتدعيمها والمضي نحو تعزيزها.