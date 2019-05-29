شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ترحب بتصويت مجلس النواب التشيكى ضد نقل السفارة للقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون بتصويت مجلس النواب التشيكى ضد قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

واعتبر الزعنون فى تصريح صحفى أصدره مساء اليوم هذا التصويت التزاما بمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وانحيازا للعدل والحق، ودفاعا عن المظلوم.

وحيا الزعنون أعضاء البرلمان التشيكى الذين صوتوا ضد مشروع قرار تقدمت به النائبة عن الحزب المدنى الديمقراطى يانا تشيرنوخوفا باقتراح نقل سفارات دول الفيتشيجراد وهي: التشيك، وسلوفاكيا وهنغاريا وبولندا، من تل أبيب إلى مدينة القدس، داعيا باقى الأعضاء الذين ايدوا الاقتراح رغم فشله إلى مراجعة مواقفهم بعدم مساندة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلى فى فلسطين، والالتزام بقرارات المؤسسات الدولية التى تعتبر مدينة القدس اراضى فلسطينية محتلة.

ودعا الزعنون مجلس النواب التشيكى للمبادرة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، انتصارا لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية التى كفلت حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة.