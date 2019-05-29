شكرا لقرائتكم خبر عن موقع أمريكى يكشف عن إزدواجية المعايير فى تقارير"هيومان رايتس ووتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع أميريكان ثينكار، تقريرا عن ابتعاد منظمة هيومان رايتس ووتش عن الشفافية فى عملها، واللجوء إلى أساليب ملتوية فى تقارير تمثل انحياز لبعض الجهات.

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