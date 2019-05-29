«صمود الجبال».. القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تطلق عمليةً لتحرير الضالع

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد استكمال التعزيزات والاستعدادات، أعلنت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية إطلاق عملية عسكرية كبرى شمال محافظة الضالع تحت اسم "صمود الجبال"، وذلك لتطهير المناطق الوسطى في البلاد من المليشيات الحوثية الموالية لإيران.
وأكّدت القوات المشاركة، بحسب شبكة "سكاي نيوز"، أنَّ هذه الخطوة تأتي تحت إشراف كامل للتحالف العربي الذي يساند ويدعم القوات المشتركة بكل ما تتطلبه التطورات الميدانية.
ويأتي هذا التطوُّر بعد نجاح العملية العسكرية المعروفة باسم "قطع النفس"، في تحقيق أهدافها بشكل كامل وفي وقت قياسي.
وكانت قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع، قد أعلنت في وقت سابق من شهر مايو الجاري، انطلاق عملية " قطع النفس" لدحر الحوثيين من المناطق الواقعة شمالي الضالع، وذلك بالتزامن مع إعلان حالة الطورائ في مناطق "قعطبة - سناح - شخب".
وحقَّقت القوات المشتركة انتصارات كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية في جبهات شمالي محافظة الضالع، حيث تمكَّنت من كسر تقدم الميليشيات وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدات، وتمكنت من تحرير مساحات واسعة من الميليشيات الحوثية.
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