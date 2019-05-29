استفتاء ثانٍ للاستقلال عن بريطانيا.. اسكتلندا تخطو نحو «الخيار الأفضل»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نشرت حكومة اسكتلندا، اليوم الأربعاء، مسودة مشروع قانون يجيز إجراء استفتاء ثان على الاستقلال عن بريطانيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستارجن، قولها عقب نشر المسودة: "الاستفتاء الثاني سيمنح البلاد فرصة اختيار أن تكون دولة أوروبية مستقلة بدلًا من فرض مستقبلها عليها بموجب إجراءات بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)".

وأضافت: "الآن، وأكثر من أي وقت مضى، بات من الضروري أن نبقي خيارات اسكتلندا مفتوحة بحيث تتاح للناس الفرصة لاختيار مستقبل أفضل".

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وتابعت: "من الضروري أن تدرك حكومة بريطانيا، أنه سيكون هناك غضب ديمقراطي إذا سعت إلى عرقلة مثل هذا الاستفتاء".

ويحتاج أي قرار لإجراء استفتاء من قبل الحكومة الاسكتلندية إلى موافقة من حكومة بريطانيا للمضي قدمًا.

وفي سبتمبر 2014، أجرت اسكتلندا استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا، وانتهى بالتصويت لصالح البقاء.

ومن المقرر أن تغادر اسكتلندا الاتحاد الأوروبي، كجزء من بريطانيا، ضمن إجراءات البريكست.