جاويش أوغلو يصل إلى بغداد ويلتقي نظيره العراقي

نقل موقع وزارة الخارجية العراقية، تأكيد الوزير حِرص بغداد على تطوير، ودفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشترَكة.

كما بحثا القضايا الإقليميّة، والدولـية التي تحظى باهتمام البلدين، وأهمية تضافر الجهود باتجاه التهدئة في المنطقة، ودعم مسارات السلام في هذا الظرف الحساس.

يذكر أن أوغلو زار بغداد الشهر الماضي، وأشار إلى أن الرئيس أردوغان سيزور العراق أواخر العام، للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى، في نسخته الرابعة.