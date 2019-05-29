نقل موقع وزارة الخارجية العراقية، تأكيد الوزير حِرص بغداد على تطوير، ودفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشترَكة.
كما بحثا القضايا الإقليميّة، والدولـية التي تحظى باهتمام البلدين، وأهمية تضافر الجهود باتجاه التهدئة في المنطقة، ودعم مسارات السلام في هذا الظرف الحساس.
يذكر أن أوغلو زار بغداد الشهر الماضي، وأشار إلى أن الرئيس أردوغان سيزور العراق أواخر العام، للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى، في نسخته الرابعة.
كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو يصل إلى بغداد ويلتقي نظيره العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.