رئيس وزراء قطر يشارك في قمتي مكة

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بيروت: يشارك رئيس الوزراء القطري في القمة التي تعقد الخميس في السعودية. وذكرت شبكة "الجزيرة" التي مقرها الدوحة على موقعها أن "رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني سيمثل بلاده في قمة مكة المكرمة التي ستعقد غدا الخميس".

وكانت مصادر ""الخليج 365"" شككت في حضور أمير قطر الشيخ تميم للقمتين.

وجاء على موقع الشبكة أن "مصدرًا رفيع المستوى صرح حصريًا للجزيرة الأربعاء أنه سيتم عقد لقاءات مباشرة بين الشيخ عبد الله ومسؤولين كبار من السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من الدول، خلال الاجتماع الذي يبدأ الخميس".

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وسيتزامن اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي مع اجتماع مسؤولين من الجامعة العربية. ويتوقع أن يناقش الاجتماعان التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج من جهة أخرى.

ووجهت المملكة العربية السعودية دعوة لقطر لحضور القمتين، على الرغم من انقطاع العلاقات بين السعودية وقطر منذ يونيو 2017.

وتستضيف مكة ثلاث قمم، خليجية وعربية وإسلامية، والأخيرة تُعقد في دورتها العادية بحضور قادة الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي، من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.