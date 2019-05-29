جمعيات وجهات حكومية تشارك في معرض قمم مكة

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مكة: تشارك 11 جهة حكومية وجمعية في المعرض التعريفي الذي تقيمه وزارة الإعلام بمناسبة انعقاد قمم مكة الثلاث.

ويهدف المعرض إلى إبراز جهود المملكة في الأعمال الإنسانية والتنموية في مختلف دول العالم، إضافة إلى مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما يبرز المعرض مشروعات التوسعة في الحرمين الشريفين والمشروعات التطويرية في المشاعر المقدسة، والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى أدوار المؤسسات المجتمعية وأعمالها التطوعية لخدمة قاصدي الحرمين، وخدمة ذوي الإعاقة.

وتشمل الجهات المشاركة: مشروع الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وجناح الرياض عاصمة الإعلام العربي، إضافة إلى مشروع تعظيم البيت الحرام، وجمعية زمزم، وجمعية متلازمة النجاح، وجمعية نسك، وعدد من الأسر المنتجة.