دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هكذا يتجسس عليك هاتفك الآيفون دون أن تعلم

كشفت تقارير تقنية أن العديد من التطبيقات الموجودة على هواتف آيفون تقوم بالتجسس على المستخدمين وتجمع معلومات عنهم دون علمهم.

وبحسب ما جاء في هذه التقارير، فإن هناك حوالي 5400 برنامج متتبع app trackers مدمجة في التطبيقات الموجودة على هواتف آيفون، حيث تقوم تلك التطبيقات بإرسال بيانات متعلقة بالهواتف إلى طرف ثالث بشكل منتظم.

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وقالت التقارير أن المعلومات التي تقوم هذه التطبيقات بإرسالها تتراوح ما بين رسائل البريد الإلكتروني، ومواقع المستخدمين، وكذلك عناوين الـ IP التي تربط أجزتهم بشبكة الإنترنت.

وأوضحت التقارير أن متتبعات البرامج تنشط عادة خلال فترة الليل، التي لا يُستعمل فيها الهاتف الذكي، حيث تستفيد تلك التطبيقات من ميزة التطبيقات في الخلفية الخاصة بهواتف آيفون، والتي تسمح بنقل المعلومات، في حال عدم استعمالها، حيث تعمل هذه الخاصية في الأساس للتأكد من أن التطبيقات ستكون مُحدثة عندما يستخدمها المستخدمون في الصباح.

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وأشارت التقارير إلى أن بيانات المستخدمين يتم نقلها إلى طرف ثالث، وهي شركات متخصصة في التسويق وتحليل سلوك المستهلكين.

وأضافت التقارير أنه من الصعب حظر متتبعات التطبيقات، على عكس ملفات تعريف الارتباط الموجودة cookies في متصفحات الإنترنت المعروفة.المزيد:

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