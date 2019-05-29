شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب فى اندلاع حرائق بمدينة جنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهم حريق عشرات الدونمات الزراعية فى أراضى شرقي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، قبل السيطرة عليه، في ظل تكرار اندلاع الحرائق بسبب مواجهات الحرارة المتلاحقة.
وقالت مصادر محلية لوكالة "صفا"، إن النيران اشتعلت فى الأراضى الزراعية المحاذية لقرية حداد السياحية شرقى مدينة جنين، وطالت عشرات الدونمات فى المنطقة.
وأضافت، أن النيران اقتربت من عدد من المنازل المحاذية للمنطقة قبل السيطرة على النيران.
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