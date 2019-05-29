وزير التجارة البريطانى يدعو تونس للمشاركة فى القمة الأفريقية للاستثمار بلندن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، مع وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، أوجه التعاون بين تونس وبريطانيا ودعم التجربة الديمقراطية في تونس.

ووجه وزير التجارة البريطاني الدعوة لتونس للمشاركة في القمة الافريقية للاستثمار التي ستقام في لندن في يناير 2020، مؤكدا أنها فرصة لتونس لتقديم صورة جيدة عن فرص الاستثمار ومجمل الحوافز التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين في لندن وكافة أنحاء العالم.

وأكد ليام فوكس عزم بريطانيا على دعم الشباب وخلق فرص عمل وإقامة مشاريع تمكنهم من التصدير والانفتاح على أسواق جديدة، مضيفا أن تونس لديها العديد من الإمكانيات والامتيازات المحفزة على الاستثمار، معتبرا أن تونس بوابة لدخول أفريقيا.