شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: رئيس وزراء قطر يحضر القمة الخليجية فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء رويترز نقلا عن وسائل إعلام قطرية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني سيحضر القمة الخليجية الطارئة في السعودية لبحث أمن المنطقة. وستبحث القمة الطارئة التي ستعقد فى مكة غدا الخميس التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية.

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