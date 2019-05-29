وزير الخارجية الإيراني: القدس للفلسطييين

أنقرة/ أحمد دورصون/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن القدس التي أعلنتها الإدارة الأمريكية "عاصمة لإسرائيل" هي للفلسطينيين.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأربعاء، في الوقت الذي تجري استعدادات لعقد مؤتمر في البحرين لمناقشة خطة "صفقة القرن" التي ستطرحها الإدارة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأوضح ظريف "القدس ليست للولايات المتحدة الأمريكية لكي تمنحها (لإسرائيل)، وهي ليست لإسرائيل لكي تأخذها، كما هي (القدس) ليست لشركاء الجريمة الوحشية لكي يحاولوا أن يشتروها".

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وتابع "القدس لفلسطين، والفلسطينيين، ويُبين التاريخ أن أولئك الذين ينكرون هذه الحقيقة محكوم عليهم بالفشل المهين".

و"صفقة القرن" هي خطة سلام تعتزم واشنطن الإعلان عنها بعد شهر رمضان الجاري، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين - بمساعدة دول عربية - على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع القدس وحق عودة اللاجئين.في 19 مايو/ أيار الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 يونيو/حزيران المقبل.

ويرفض الفلسطينيون تلك الورشة الاقتصادية، ويرون أن الهدف منها تسويق "صفقة القرن" وجذب استثمارات إلى المنطقة لتمرير سلام فلسطيني إسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن الصفقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.