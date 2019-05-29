وفد من حركة "فتح" يصل غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

وصل وفد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الأربعاء، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمال).

وقال المكتب الإعلامي للمعبر (تابع للجانب الفلسطيني)، في تصريح مقتضب وصل "الخليج 365" نسخة منه: "وصل عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، واللواء إسماعيل جبر، عبر معبر بيت حانون".

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والاثنين، كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سهيل الهندي، في حوار مع "الخليج 365"، أن مصر "جددت مؤخرا جهودها في إطار المصالحة الفلسطينية"، معربا عن آماله أن تُحدث تلك الجهود "اختراقا حقيقيا في الملف".

وأضاف الهندي: "نأمل أن تحدث الجهود المصرية اختراقا في هذا الملف قريبا، وأن تنزل حركة فتح عن الشجرة، وأن نحدث نقلة نوعية في هذا الموضوع في الشهور القادمة".

ومنذ 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين "فتح" و"حماس"، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

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