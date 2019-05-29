الجواد #مشهور_الخالدية يحقق كأس الوثبة للأفحل المخصص للجياد العربية الأصيلة

صحيفة الخليج الإلكترونية حقق الجواد مشهور الخالدية العائد لمربط عذبه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز ، كأس الوثبة للأفحل المخصص للجياد العربية الأصيلة .

ويعد الانتصار الثالث في سجله السباقي ، حيث بلغت مسافة السباق 1500 متر ، وذلك في ميدان دي والنى بمونص في بلجيكا .

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