نيشيكوري يهزم تسونجا ويبلغ الدور الثالث في #فرنسا المفتوحة للتنس

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صحيفة الخليج الإلكترونية
تغلب الياباني كي نيشيكوري على بداية سيئة ليهزم جو ويلفريد تسونجا معشوق الجماهير في رولان جاروس بنتيجة 4-6 و6-4 و6-4 و6-4 ليبلغ الدور الثالث في فرنسا المفتوحة للتنس يوم الأربعاء.
وبدا المصنف السابع بعيدا عن مستواه في المجموعة الأولى قبل أن يستعيد نشاطه على ملعب فيليب شاترييه وينجح في تعديل تأخره بكسر للارسال في المجموعة الرابعة ليتقدم بثبات للدور الثالث.
وسيلتقي نيشيكوري مع الصربي لاسلو ديري المصنف 31 على مكان في الدور الرابع.
وخرج فرنسي آخر هو ريشار جاسكيه من البطولة بعد هزيمته بنتيجة 6-2 و3-6 و6-3 و6-4 أمام الأرجنتيني خوان إجناسيو لونديرو.
وكان فوز جاسكيه سيضمن حضورا فرنسيا في الدور الرابع بعد فوز كورنتين موتيه البالغ من العمر 20 عاما، والذي سيواجه لونديرو في الدور المقبل، على الأرجنتيني المصنف 19 جيدو بيا.
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