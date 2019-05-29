النمسا تودع أسطورة الفورمولا واحد نيكي لاودا

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صحيفة الخليج الإلكترونية
احتشد الآلاف الأربعاء داخل وفي محيط كاتدرائية القديس ستيفن في فيينا لوداع أسطورة الرياضة في البلاد وسباقات الفورمولا واحد نيكي لاودا، في جنازة مهيبة لبطل العالم السابق ثلاث مرات، بحضور أسماء بارزة في عالم الرياضة تقدمهم بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون.
ورحل لاودا مطلع الأسبوع الماضي عن 70 عاما، بعد مسيرة أصبح خلالها أحد أبرز أسماء تاريخ الرياضة، وبقي حاضرا بقبعته الحمراء الشهيرة على هامش السباقات ورئيسا غير تنفيذي لفريق مرسيدس.
ووصل جثمان لاودا الأربعاء في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينيتش) في نعش بني اللون وبمواكبة من الشرطة، ثم نُقل الى الكاتدرائية على وقع قرع الأجراس وتحت أنظار آلاف الأشخاص الذين انتظروا في الخارج تحت المطر.
داخل الكاتدرائية، وضعت زوجة لاودا برفقة اثنين من أبنائه خوذته على النعش المحاط بأكاليل الزهور وصورة للنمسوي وهو يرتدي قبعته الشهيرة التي تخفي آثارا يحملها من الحادث الذي تعرض له عام 1976.
وسجي النعش لفترة في داخل الكنيسة لإتاحة المجال لمحبيه بإلقاء نظرة الوداع، في سابقة بالنسبة الى رياضي، قبل إقامة مراسم تخللها إلقاء كلمات. وقال الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأميركية الممثل النمسوي الأصل أرنولد شوارتسنغر “نحن ونقدّر نيكي، نقدّر شجاعته، قوته، حبه”.
ووجه الرئيس النمسوي ألكسندر فان دير بيلن تحية شكر الى لاودا “الذي تعلمنا منه كيف نتعلم من أخطائنا”.
وشكل وداع لاودا عنوانا رئيسيا للصحف اليوم، ومنها “أوستيرايش” التي كتبت في صدر صفحتها الأولى “العالم كله يقول اليوم: وداعا نيكي!”.
وحضر مراسم وداع بطل العالم ثلاث مرات (1975 و1977 مع فيراري، و1984 مع ماكلارين) أسماء مثل هاميلتون وزميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، والسائق السابق للفريق بطل العالم 2016 الألماني نيكو روزبرغ، إضافة الى سائقين حاليين وسابقين منهم بطل العالم أربع مرات الفرنسي ألان بروست، وعدد من مسؤولي الفرق.
وارتدى العديد من الأشخاص قبعات باللون الأحمر الذي اشتهر به لاودا أثناء وقوفهم خارج الكاتدرائية الرومانية الكاثوليكية القوطية، في طوابير امتدت الى الشوارع القريبة تمهيدا لإلقاء نظرة الوداع على النعش.
وقال رولاند، الفني البالغ من العمر 41 عاما من فيينا، لوكالة فرانس برس أنه “على الرغم من أنه (لاودا) واجه ظروفا صعبة جدا، لم يتذمر أبدا. إنه مثال يحتذى به بالنسبة للنمسا”.
أما المتقاعدة سوزان شيفلر، فقالت إنها أتت لتقديم التعازي بعدما استخدمت شركة الطيران الأولى التي أنشأها لاودا 10 مرات على الأقل، بينها مرتان في قمرة القيادة معه، فضلا عن رؤيته في وسط فيينا مرات.
وكشفت “كان دائما ودودا. من الطبيعي أن نكرمه للمرة الأخيرة. لقد كان رائعا. قيل أنه كان بخيلا، لكنني أعلم أنه تبرع كثيرا بعيدا عن الأضواء”.
حتى بعد اعتزاله كسائق سباق، بقي لاودا لاعبا اساسيا في الحلبة، وآخر مناصبه كان كرئيس غير تنفيذي في مرسيدس بطل العالم منذ عام 2012، ولعب دورا مؤثرا جدا في قدوم هاميلتون الى الفريق الألماني.
وبعد فوز البريطاني الأحد بجائزة موناكو الكبرى التي اعتبرها “أصعب سباق خضته على الإطلاق”، أهدى الانتصار الى لاودا، مغردا على تويتر “كان هذا من أجلك يا نيكي. روحك القتالية كانت بصحبتي هناك في كل خطوة. أعرف أنك تنظر الينا من فوق وترفع قبعتك لنا. أفتقدك. إننا نفتقدك حقا وآمل أن نكون قد جعلناك فخورا اليوم. أسطورة”.
– العائد الى الحياة –
ولم يتضح بعد المكان الذي سيخلد فيها لاودا الى الراحة الأبدية، وسط تقارير عن رفض عائلته عرض بلدية فيينا بتخصيص قبر له في المقبرة المركزية في العاصمة النمسوية.
وتوفي لاودا ليل الإثنين الثلاثاء في الأسبوع الماضي على سرير في المستشفى الجامعي في مدينة زوريخ السويسرية، محاطا بأفراد عائلته، وذلك بعد تسعة أشهر على خضوعه لعملية زرع رئة.
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