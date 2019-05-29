اشتباكات وإصابات بين جماهير #تشيلسي و #أرسنال في باكو

بدأ العد التنازلي للمواجهة الكبرى بين تشيلسي وأرسنال في مباراة نهائي اليورباليج، والمقرر لها مساء اليوم في أذربيجان.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” عن وقوع اشتباكات عنيفة بين جماهير تشيلسي وأرسنال في بالكو، وتم نقل أثنين من الجماهير إلى المستشفى بعد الإصابات التي تعرضا لها.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في أذربيجان أن أحد الجماهير تم نقله إلى المستشفى مصابا بكدمات وجروح في الرأس.

وتابع أن أحد مواطنا روسيا تم إصابته في الاشتباكات التي وقعت بإحدى الحانات، وتم إسعافه في مكان الحادث.