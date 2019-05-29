برونو يودع “العالمي” ويوجه رسالته الأخيرة لجماهير #النصر

وجه البرازيلي برونو أوفيني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رسالة وداع إلى جماهير “العالمي”.

وكتب أوفيني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منذ لحظات، “ليس من السهل أن نقول وداعًا.. ولكني أريد فقط أن أقول شكرًا للجميع في النصر”.

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وتابع المدافع البرازيلي، “لقد كانت 3 سنوات رائعة مع النصر، تركت الكثير من العواطف داخل الملعب، وبذلت قصارى جهدي، عندما وضعت هذا القميص على صدري”.

واختتم رسالته المؤثرة موجهًا كلامه للأصفر الذهبي: “في قلبي للأبد”.

جدير بالذكر أن برونو أوفيني، لعب دورًا هامًا في تتويج النصر بالدوري السعودي، خاصة بعد أن سجل هدف فريقه القاتل في مرمى الهلال، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري، كما ساهم في تأهل النصر لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.