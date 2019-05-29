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صحيفة الخليج الإلكترونية
حرص الإعلامي المعروف مصطفى الآغا، على مساندة اللاعب الدولي فهد المولد مهاجم فريق الاتحاد، بعد إعلان إيقافه لمدة عام.
وأعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إيقاف النجم فهد المولد، لاعب الاتحاد، لمدة عام كامل، بحيث ستعتمد العقوبة من تاريخ ٩ مايو، حيث أنه لن يحق له المشاركة في أي نشاط رياضي، طوال هذه الفترة.
وشدد مصطفى الآغا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على يد فهد المولد، قائلًا: “المهم أن تعود بنفس العزيمة والقوة”.
وتابع الإعلامي الكبير رسالته، موجهًا النصيحة لكافة اللاعبين، قائلًا: “الأهم أن يتعلم، ويعلم جميع اللاعبين ما هي المواد التي لايمكنهم التعامل معها حتى بحسن نية”.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى الآغا يوجه نصيحة للاعبين بعد إعلان عقوبة #فهد_المولد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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