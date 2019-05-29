مواجهة الإرهاب أبرزها... تفاصيل لقاء بولتون ومحمد بن زايد في الإمارات

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، "تطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتداعياتها".

وأضافت الوكالة أن ابن زايد استعرض مع بولتون الجهود الدولية والتنسيق المشترك، لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، الذي يستهدف مقدرات الشعوب وأمنها واستقرارها.

وكان بولتون صرح، في وقت سابق، اليوم، بأن "إيران قد تكون خلف التفجير، الذي طال عدة سفن أمام سواحل الفجيرة الإماراتية، في 12 مايو/ أيار الجاري، وأسفر عن أضرار مادية، دون حدوث تسرب نفطي.

ولا تزال الفرق المختصة تحقق بالحادثة لمعرفة التفاصيل والوقوف على أسباب الحادث، والجهات التي تقف وراءه، في وقت أعلنت دولة الإمارات أن عددا من الدول الصديقة والشقيقة (لم تذكرها) انضمت إلى التحقيقات الجارية.

وتشهد المنطقة توترا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وذلك بعد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، على خلفية اتهامات مختلفة، على رأسها البرنامج النووي الإيراني.