أسترالي يخترق شركة أبل للحصول على وظيفة

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة أبل شركة أبل

كتب - عاصم الأنصاري:

لجأ شاب أسترالي يبلغ من العمر 17 عامًا، إلى اختراق شركة أبل الأمريكية والإقرار بذنبه، معترفَا بأنه يأمل أن يؤدي ذلك إلى حصوله على وظيفة في الشركة، عقب سماعه أخبارًا عن حصول شاب أوروبي على وظيفة، بناءً على فعل الشيء نفسه.

وافترض الطالب الأسترالي أن الوظيفة ستكون في انتظاره عقب اكتشاف الشركة له، لكن من الواضح أن آبل لديها خططا أخرى بشأنه.

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ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، لن يواجه الشاب إدانة أو عقوبة بالسجن، وبدلاً من ذلك، سيحصل على مبلغ مالي 346 دولارًا أمريكيًا، في حال أظهر حسن السلوك عقب بقائه 9 أشهر تحت الرقابة.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها هذا الشاب الأسترالي بمثل هذه الفعلة، حيث بدأ اختراقه للشركة عندما كان بعمر 13 عامًا، عام 2015، ثم أعاد الكرّة في عام 2017، وقام بتنزيل مستندات وبيانات داخلية للشركة.

ولم يعلق المتحدث الرسمي باسم "أبل" على القضية، مؤكدًا أن موظفي الشركة يحمون بحذر شبكاتها، ويكبحون فضول المتسللين قبل الإبلاغ عنهم لدى الشرطة.