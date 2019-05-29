دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع MediaTek تطلق أول إصدار لها من شرائح مودم 5G بدقة تصنيع 7 نانومتر ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة MediaTek عن أول إصدار لها من شرائح مودم 5G التي تأتي بدقة تصنيع 7 ناومتر، والتي تدعم الهاتف بالإتصال بتقنية شبكات الجيل الخامس.

كان شركة MediaTek قد أشارت خلال مؤتمر الهاتف العالمي الذي عقد في برشلونة، إلى أنها في طريقها لإطلاق M70 5G، حيث تأتي شرائح مودم 5G مدمجة في قاعدة نوكيا الرئيسية عند 4.7 جيجا بايت في الثانية.

واليوم تعلن الشركة عن شريحة مودم M70 التي تأتي تأتي بنظام 5G متكامل على شريحة، والذي يعرف من ميديا تيك بMediaTek 5G SoC، حيث تتميز الرقاقة بدقة تصنيع 7 نانومتر، كما تعمل على دعم الهواتف بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس بإشارة فرعية Sub-6، لذا لن تأتي رقاقة المودم بشكل منفصل عن وحدة المعالجة المركزية.

أيضاً من المقرر أن تقدم رقاقة المودم كفاءة أكبر في تشتيت الحرارة، وإدارة الطاقة بكفاء أكبر أيضاً للحصول على أعلى آداء في شريحة المودم، حيث من المتوقع أن تقدم الرقاقة آداء مميز في تطبيقات الذكاء الإصطناعي.

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وتعمل رقاقة 5G SoC بالجيل الثالث من APU أو تقنية الذكاء الإصطناعي التي تأتي بكفاء وآداء أفضل من التقنية المدمجة في رقاقة معالج Helio P90.

ومن المقرر أن تدعم رقاقة 5G SoC كاميرة حتى دقة 80 ميجا بيكسل، أو عدة مستشعرات تنقسم بين مستشعر 48 ميجا بيكسل ومستشعر 20 ميجا بيكسل وأخر 12 ميجا بيكسل، كما تدعم دقة 4K في تسجيل الفيديو عند 60 إطار لكل ثانية.

كما تؤكد ميديا تيك على أن رقاقة 5G SoC تأتي بمجموعة من المميزات الهامة للشركات المصنعة للهواتف الذكية، منها ترقية تقنية الذكاء الإصطناعي، والقدرة على إستخدام أنوية ARM Cortex A77، كما تدعم الرقاقة إعدادات الكاميرة بكفاءة وآداء أفضل، لذا من المقرر أن تبدأ الشركة في إرسال نماذج الرقاقة لشركائها قبل نهاية 2019.

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هذا الموضوع MediaTek تطلق أول إصدار لها من شرائح مودم 5G بدقة تصنيع 7 نانومتر ظهر على التقنية بلا حدود.