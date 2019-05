هذه أبرز مميزات نظام تشغيل أبل الجديد "iOS 13"

دبي - بواسطة محمد فارس © أجهزة أبل أجهزة أبل

كتب- عاصم الأنصاري:

تعتزم شركة أبل الأمريكية، إضافة الوضع المظلم عبر نظام تشغيلها الجديد "IOS 13"، والذي سيخفض مستوى سطوع الشاشة في الليل، أو أثناء التواجد في الأماكن المظلمة، ما يقلل من أخطار إضاءة الشاشة على عين المستخدم، مع العديد من التحسينات التي تصاحب هذا الوضع بالتوافق مع المحافظة على عمر أطول للبطارية، وفقًا لما ذكره موقع "9to5mac".

ويتمكن مستخدمي هواتف "آيفون" من تفعيل الوضع المظلم من خلال الذهاب إلى الإعدادات، أو عن طريق أيقونة في القائمة الرئيسة تتيح الإنتقال للوضع بشكل بسيط.

كما أن "أبل" ستدمج تطبيقي "Find My iPhone" و"Find My Friends" في تطبيق جديد باسم "Find My".

ووفق ما ذكر موقع "macrumors"، تعمل شركة أبل الأمريكية على التخلي عن ميزة "3D Touch" في هواتف "آيفون" الجديدة هذا العام.

وكانت "وول ستريت جورنال" قد تحدثت بداية العام الجاري عن بحث "أبل" عن خيارات للتخلي عن الميزة بدافع خفض التكاليف، لاسيما أنها تحتاج إلى تعديل في الشاشة وجعلها حساسة للضغط، وهذا أمر يضيف تكاليف أخرى على الشاشة العادية.

وتعتزم "أبل" طرح تقنية "Haptic Touch"، والتي ستكون بديلة لميزة "3D Touch"، ولكنها لا تميز بين عدة مستويات من الضغط، إنما هناك فقط لمس عادي أو ضغط مطول.

ووفق ما ذكرت وكالة "فيستي" الروسية، سيحمل "iOS 13" لأجهزة "آيباد" العديد من الميزات الجديدة، والتي ستمكن المستخدم من التحكم بالأيقونات على شاشة العرض بالشكل الذي يناسبه، وتساعده على عرض اختصارات إضافية على الشاشة.

كما يتيح "iOS 13" لأجهزة "آيباد" أيضًا القدرة على عرض عدة نوافذ دفعة واحدة على الشاشة، ما سيسهل على المستخدم استعمال أكثر من تطبيق في نفس الوقت، ومشاهدة مقاطع الفيديو، واستعمال التطبيقات الأخرى أو تصفح الإنترنت.

كما يغير "iOS 13" من شكل عرض بعض الأيقونات والإشعارات على شاشات "آيفون"، حيث ستظهر أيقونة عرض مستوى الصوت على جانب الشاشة، وبشكل طولي.

جدير بالذكر أن شركة أبل الأمريكية ستكشف عن نظام "iOS 13" في حدث المطورين WWDC 2019، يوم 3 يونيو المقبل.

كما تكشف عن نسخة macOS10.15 لأجهزة "ماك"، و نظام "watchOS6.0" لساعات أبل، بالإضافة إلى "tvOS13" لجهاز "Apple TV".

ومن المتوقع أن تتحدث "أبل" عن جديدها في مجال خدمات بث المحتوى، بالإضافة إلى الألعاب أيضًا.