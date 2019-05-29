الأجانب في الامارات يستذكرون بلدانهم من خلال حلويات رمضان

دبي - بواسطة محمد فارس © كريم صاحب متجر "الرباط" للحلويات في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة في 28 أيار/مايو 2019

قادت العراقية نداء محمد سيارتها لمسافة مئة كيلومتر من الفجيرة في شرق الإمارات العربية المتحدة إلى الشارقة في غربها، لتناول حلويات تقليدية من بلدها الام عند موعد الافطار في إحدى أمسيات شهر رمضان. © كريم صاحب متجر السلطان للحلويات السورية في دبي في الإمارات العربية المتحدة في 28 أيار/مايو 2019

وتقول لوكالة فرانس برس وهي تنتظر الحصول على "شربت زبيب" (عصير الزبيب) من أحد الأماكن المتخصّصة "هناك (في الفجيرة) لا يمكن إيجاد أطعمة عراقية".

وتشير نداء محمد التي كانت برفقة عائلتها، إلى أن الأماكن التي تصنع الحلويات والعصائر العراقية "تعيدني بالذاكرة إلى بلدي".

ويعيش في الإمارات نحو عشرة ملايين شخص، يشكل الأجانب المتحدرون من أكثر من 100 دولة من حول العالم، حوالى 90 % منهم.

ويستمر هؤلاء الأجانب في الإمارات، كما في دول الخليج الاخرى، بتذوق حلويات بلدانهم وأطعمتها التقليدية في شهر رمضان عندما تتجمع العائلة والأقارب حول المائدة لتناول الافطار مع غروب الشمس.

ويقول السوري سامر القصير المدير العام لحلويات "السلطان" في دبي "لكل بلد ثقافته الخاصة بالحلويات".

ويضيف وهو يشير إلى مجموعة من الحلويات المصفوفة بعناية في علبة "هذه الحلويات مصنوعة على الطريقة السورية".

ويقف بالقرب منه رجال ونساء وأطفال أمام الثلاجات، يحدقّون في الحلويات التي ملأت الرفوف عن آخرها، قبل أن يختاروا أكثر ما يثير شهيتهم.

- تقاليد ممتدة منذ عقود -

ويقول مالك "حلويات الرباط"، المكان الذي اشترت منه نداء "شربت الزبيب"، إنه فتح متجره في العام 2006 بهدف توفير الأطعمة والحلويات التقليدية للعراقيين المقيمين في الإمارات.

ويؤكد سام عبد الوهاب لوكالة فرانس برس "لم يكن هناك أي مكان متخصص بصناعة الأغذية (للعراقيين)، لذا افتتحت هذا المتجر، خصوصا وأن طريقة الخبز مختلفة عن (حلويات) أخرى" عربية.

ويتابع "معظم زبائننا من العراقيين. فهم ينظرون إلى هذا المتجر على أنه مكان يجمعهم. نأتي بالمكوّنات التي يصعب الحصول عليها هنا، من العراق".

من جهته، يرى سعد حسين أن الأطعمة التي تباع في "الرباط" تعيد إلى أذهانه خلال شهر رمضان ذكرى لعبة المحيبس العراقية الشهيرة.

وتنص قوانين اللعبة التي تستمر لساعات في أجواء صاخبة وحماسية، على أن يعثر قائد أحد الفريقين المتنافسين أو مساعده على خاتم يوضع في يد أحد اعضاء الفريق المقابل.

Advertisements

ويقول حسين "بالطبع، خلال اللعبة، توزّع الأطعمة والحلويات الرمضانية".

وعلى مقربة من الصندوق، وضعت علب صفراء من بسكويت "توتو" الأردني.

ويوضح عبد الوهاب إن "توتو"، ورغم أنها أردنية وليست عراقية، حاضرة في ذاكرة العراقيين، كونها أحد الحلويات النادرة التي كانت تباع في العراق خلال فترة العقوبات في عهد نظام صدام حسين في التسعينات.

- "مغرية" -

في منطقة السطوة في دبي، يقف الباكستاني أحمد نافيد أمام متجر عائلته يتلقى الطلبيات من الزبائن لأنواع مختلفة من الساموسا أو السمبوسك الآسيوي وهي معجنات تحظى بشعبية كبيرة في مناطق جنوب آسيا.

يقف كثيرون من دول مختلفة، بما في ذلك عدد من الإماراتيين في الصف في الشارع المزدحم لشراء هذه المعجنات المخبوزة أو المقلية وقت الإفطار.

وكانت الهندية قدسية عثمان تقود سيارتها مع والدتها عندما قررتا التوقف بعدما جذبتهما رائحة الطعام.

وتقول لوكالة فرانس برس "الرائحة مغرية للغاية" مؤكدة أنها سعيدة لوجود ثقافات مختلفة في الإمارات.

وتضيف "ولدت ونشأت في دبي.. هنا موطني".

ويعتبر الباكستاني محمد شيراز الذي يعيش في الإمارات منذ 20 عاما، هذا البلد موطنه أيضا.

ويؤكد "الإمارات توفر كل شيء للسكان" مشيرا إلى أنه يحب قضاء رمضان في الإمارات بسبب كثرة العروض الخاصة خلال شهر الصوم.

لكن مع أن الإمارات أصبحت وطنا جديدا لهم، لا تزال مذاقات ديارهم عالقة في أذهانهم.

ويقول عبد الوهاب "في السابق لم يكن الوضع مثل اليوم. كان تحضير الطعام يتم في المنزل بما في ذلك الحلويات".

ويضيف مستذكرا والدته "أمي بالطبع كانت تقوم بذلك"، موضحا "أكلها ما زال أفضل من أي طعام تناولته في حياتي".