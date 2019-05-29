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الجيش الإسرائيلى يمنح قتلة الفلسطينيين حصانة قضائية كاملة ويمنع محاكمتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية النقاب عن أن الجيش الإسرائيلى أوعز لجنوده بأنه لن يتم محاكماتهم فى حال اتهامهم بقتل الفلسطينيين ، من خلال القيام باتصالات سرية مع الإدعاء العسكرى بعدم محاكماتهم فى هذه الجريمة.

وذكرت الصحيفة اليسارية أن الادعاء العسكرى الإسرائيلي، منح الحصانة الكاملة لجنود الجيش الإسرائيلى ممن تورطوا فى قتل الفلسطينيين خلال مواجهات أو أى أحداث بالأراضى الفلسطينية، موضحة ،إن ذلك يأتى عبر دعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم فى حال قدمت ضدهم لوائح اتهام بالمحاكم العسكرية أو المدنية.

وأظهر تقرير الادعاء العام العسكرى الاسرائيلى لعام 2018 أن القادة والجنود فى الوحدات الميدانية، والاستخبارات و"السايبر"، تم تدريبهم على سيناريوهات طلب منهم خلالها إظهار الوعى بالنتائج القانونية لأفعالهم.

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ونقلت الصحيفة عن المدعى العسكرى أوفيك قوله إن "أى جندى يتعرض للخطر ويقتل فلسطينى فسيمنح له الدعم الكامل من المحاكم العسكرية".

 

 

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