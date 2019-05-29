شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الأردن يدعو المواطنين للإدلاء بشهاداتهم فى حال رؤية هلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور محمد الخلايلة، المفتى العام للمملكة الأردنية الهاشمية، إلى تحرى هلال شهر شوال لعام 1440هـ، وذلك مساء يوم الاثنين 29 من شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، الموافق 3 من شهر حزيران لعام 2019.
ووفقا لموقع خبرنى الأردنى، دعا المفتى العام المواطنين والمقيمين فى جميع أنحاء المملكة للإدلاء بشهاداتهم في حال رؤية الهلال، حيث ستكون مكاتب الإفتاء مفتوحة فى جميع أنحاء المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر مفتى الأردن يدعو المواطنين للإدلاء بشهاداتهم فى حال رؤية هلال عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.