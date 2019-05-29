شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الأردن يدعو المواطنين للإدلاء بشهاداتهم فى حال رؤية هلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور محمد الخلايلة، المفتى العام للمملكة الأردنية الهاشمية، إلى تحرى هلال شهر شوال لعام 1440هـ، وذلك مساء يوم الاثنين 29 من شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، الموافق 3 من شهر حزيران لعام 2019.

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ووفقا لموقع خبرنى الأردنى، دعا المفتى العام المواطنين والمقيمين فى جميع أنحاء المملكة للإدلاء بشهاداتهم في حال رؤية الهلال، حيث ستكون مكاتب الإفتاء مفتوحة فى جميع أنحاء المملكة.