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شكرا لقرائتكم خبر عن سام ولا يصلح للبشر.. «الغذاء والدواء» تحذر من مستحضر «الجرة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام مستحضر “الديازينون” أو ما يعرف باسم “الجرة”، مشيرة إلى أنه يُعد سامًا ولا يصلح للاستخدام البشري.
وأوضحت أن مستحضر “الديازينون” هو مستحضر علاجي بيطري ينتمي إلى الفوسفات العضوية، ويستخدم لقتل الحشرات والطفيليات الموجودة على جلد الحيوانات المصابة.
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