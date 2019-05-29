نيجيرفان بارزاني .. ثاني رئيس لكردستان العراق

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انتقل نيجيرفان بارزاني من رئاسة حكومة كردستان العراق إلى رئاسة الإقليم ، بتصويت 68 نائباً من أعضاء البرلمان ، وامتنعت عدة كتل عن التصويت لبارزاني .

يعتبر رئيس إقليم كردستان العراق أعلى سلطة تنفيذية في الإقليم، وينتخب من قبل باقتراع سري مباشر كل أربع سنوات، وأمس انتخب برلمان الإقليم نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، في ظل مقاطعة من جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وصوت خلال الجلسة، التي عقدت في أربيل، 68 نائباً من مجموع الحاضرين، 81 برلمانياً من أصل مجموع 111 هم عدد أعضاء البرلمان ، وامتنعت عدة كتل عن التصويت لبارزاني، وهي الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي إضافة إلى الجيل الجديد فيما صوتت لصالحه كتلة الحزب الديمقراطي والتغيير وممثلو الأقليات في البرلمان.

مهام الرئيس ويمثل رئيس الإقليم شعب كردستان على الصعيدين الداخلي والخارجي ويشرف على العلاقات والتنسيق بين السلطات الاتحادية العراقية والإقليم. كما يمثل شعب كردستان في المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي وفي الاستشارات والمباحثات مع الحكومة العراقية. ويمارس رئيس الإقليم صلاحيات التصديق على تعيينات

مهام الرئيس ويمثل رئيس الإقليم شعب كردستان على الصعيدين الداخلي والخارجي ويشرف على العلاقات والتنسيق بين السلطات الاتحادية العراقية والإقليم. كما يمثل شعب كردستان في المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي وفي الاستشارات والمباحثات مع الحكومة العراقية. ويمارس رئيس الإقليم صلاحيات التصديق على تعيينات وترقية الدرجات الخاصة التي يتم اقتراحها من قبل رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى تصديق القوانين التي يسنها المجلس الوطني للإقليم (البرلمان) وله حق الاعتراض عليها، لمرة واحدة، وإعادتها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها أو تعديلها.

بعد رفع علم كردستان.. تعزيزات عسكرية بكركوك وتولى مسعود بارزاني رئاسة الإقليم كأول رئيس لمدة 12 عاماً وهو شاغر منذ استقالته من هذا المنصب عام 2017، بعد شهر من الاستفتاء على استقلال الإقليم الذي قاده وسط معارضة إقليمية ودولية على الخطوة، بحسب "بي بي سي". الرسالة الأولي الرسالة الأولي "سيكون توفير الأمان والسلم المجتمعي وضمان حقوق الفرد والمجتمع أهدافاً رئيسية لنا"، هذه أول رسالة وجهها الرئيس الجديد لشعب كردستان. وأكد بارزاني إنه يريد حل كل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد عن طريق الحوار. وجاء في رسالته "أطمئن كل الكردستانيين الأعزاء إلى أن رئاسة الإقليم ستكون المظلة التي توحد الصفوف وتجمع كل القوى والأطراف السياسية الكردستانية والمكونات العرقية والدينية بمختلف أفكارهم وتوجهاتهم، في سبيل التعايش السلمي والطمأنينة لشعب كردستان". Advertisements نار الوقود تحرق كردستان.. والحكومة في قفص الاتهام واختتم رئيس الإقليم رسالته قائلا "إقليم كردستان ملك لكل الكردستانيين بكل تنوعهم، ورئاسة الإقليم ستكون منصة للتعبير عن إرادتهم ومطالبهم وحقوقهم بدون تمييز ولا تهميش"، وفقا لـ"الألمانية".

الرئيس الجديد في سطور الرئيس الجديد في سطور ويعد نيجيرفان بارزاني ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، وحفيد الزعيم الكردي التاريخي مصطفى بارزاني، وابن إدريس بارزاني، أحد أبرز زعماء الحزب الديمقراطي الكردستاني. ولد نيجيرفان في 21 سبتمبر 1966 في منطقة بارزان وهو ابن شقيق مسعود بارزاني وهاجر مع عائلته إلى إيران عام 1975 خلال فترة حكم صدام حسين، بعد انهيار العمل المسلح بقيادة جده الملا مصطفى بارزاني ضد الحكومة العراقية بعد إبرام العراق وإيران اتفاق الجزائر. عمل بالشؤون السياسية في الإقليم منذ ما يقارب 25 عاما، ودرس العلوم السياسية في جامعة طهران، وأصبح ناشطًا في صفوف المنظمات الكردية وتقدم بسرعة في صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني بحكم قرابته بمسعود بارزاني، وأصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1989 وفي 1996 انتخب نائباً لرئيس وزراء إقليم كردستان وأصبح رئيساً لوزراء الإقليم عام 1999. في 2006 أصبح رئيس وزراء إقليم كردستان مرة ثانية وهي الحكومة الموحدة التي جمعت الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وأعيد انتخابه ليتولى ذات المنصب مرة أخرى من 2011 إلى 2013.

تسلم منصب رئيس الحكومة مجدداً عام 2013 وحتى 2018 وأصبح نائباً لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في مؤتمر الحزب الثالث عشر. موازنة تاريخية تنهي أكبر خلاف بين بغداد وأربيل

وانتخب مرشحاً للحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الإقليم في 3 ديسمبر 2018. وأمس أصبح نيجيرفان ثاني رئيس لإقليم كردستان بعد مسعود بارزاني، الذي شغل المنصب منذ عام 2005 رئيسا للإقليم، حتى فشل الاستفتاء على استقلال الإقليم نهاية عام 2017.

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