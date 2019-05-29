فيديو | احتجاب الصحف وشلل حركة النقل.. إضراب السودان في يومه الثاني

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي
لليوم الثاني على التوالي احتجبت الصحف الورقية في السودان، لفشلها في الصدور نتيجة إضراب نفذه العاملون في المطابع، ضمن الإضراب الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك في البلاد.
ولتكثيف الضغط على المجلس العسكري، الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، دعا تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات إلى إضراب عن العمل يومي 28 و29 مايو الجاري.
كما ينتظر مئات المسافرين خارج الميناء البري (محطة المواصلات الرئيسية) التي تنقل الركاب بين الخرطوم ومناطق البلاد الأخرى، نتيجة إضراب موظفي المحطة لليوم الثاني على التوالي.
من جانبهم، أبدى عدد من العاملين في مجال النقل وبعض المهن ذات الدخل المحدود، تذمرهم من الإضراب، معتبرين أنه "جاء في توقيت سيئ، ويؤثر على مداخيلهم المحدودة".
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