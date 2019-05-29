"المنقذ" تبدأ في تركيا بمشاركة 18 دولة ومؤسسة عالمية

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وينضم إلى المناورات 6 سفن و3 غواصات و6 زوارق تابعة لخفر السواحل التركية، وطائرتان ومروحيتان وفريق إنقاذ مكون من 21 شخصا، وفريق إنقاذ مظلي مكون من 12 شخصا، و3 غواصين يحملون جنسيات دول أجنبية، و35 مراقبا من 18 دولة ومؤسسة عالمية.
ومن جانبه قال العقيد نيازي أوغور، إن مناورات "المنقذ-19" تجري للمرة الثالثة خلال العام الجاري.
وأضاف أنها تعد أكبر مناورات بحرية على الصعيد المحلي وفي إطار الناتو، من حيث تنفيذ عملية بحث وإنقاذ طاقم عالق داخل غواصة.
ويشارك في المناورات مراقبون من الولايات المتحدة وأذربيجان وبنغلاديش والبرازيل وبلغاريا وفرنسا والجزائر وجورجيا وإيطاليا وكندا وقطر والكويت ولبنان وماليزيا وباكستان والبرتغال، فضلًا عن آخرين من "مكتب الارتباط الدولي للإنقاذ في الغواصة".
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