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أمين منظمة التعاون الإسلامي: ملفات ساخنة في قمة مكة

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وقال العثيمين، إن المملكة "مهوى أفئدة المسلمين" والمنظمة حظيت بمكانة كبيرة في منذ مؤسسها الملك فيصل، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

© AP Photo / Julie Jacobson

وأضاف العثيمين أن القمة الإسلامية تعقد في وقت مهم، والملفات التى تناقشها القمة ساخنة.

وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 مايو/ أيار، بينما دعا الملك سلمان لقمتين طارئتين (عربية وخليجية)، يوم الخميس 30 مايو، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو/ أيار، في مكة أيضا.

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