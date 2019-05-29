العاهل السعودي يُدشن برنامج خدمة ضيوف الرحمن

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"الخليج 365" من مكة المكرمة: دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الثلاثاء، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وألقى وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن كلمة أكد فيها أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد أهم البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 ، وترجمة لاهتمام القيادة الواضح بالإسلام والمسلمين إلى واقع ملموس.

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وأوضح وزير الحج والعمرة أنه يشارك في تنفيذ طموحات ومبادرات هذا البرنامج ما يزيد عن 32 جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص يعملون بكل تفانٍ وإخلاص، ويضعون هذه المسؤولية نصب أعينهم، مستشعرين لدورهم المحوري والهام في خدمة ضيوف الرحمن، يمكنهم ويساندهم في عملهم إخوة لهم في مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن ، يستمدون طموحاتهم وآمالهم من عظم المسؤولية وثقة القيادة.

أهداف استراتيجية

بعد ذلك تسلم الملك سلمان بن عبدالعزيز وثيقة برنامج خدمة ضيوف الرحمن التي تشتمل على أكثر من 130 مبادرة، شارك في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة، من خلال تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

حضر التدشين، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني.

