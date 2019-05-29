دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي موعد إطلاق هاتف Samsung Galaxy Fold

منذ حوالي شهر أكدت شركة سامسونج أنها ستؤجل إطلاق هاتف Samsung Galaxy Fold القابل للطي في الولايات المتحدة وفي عدة دول أخرى، بعد أن لاحظ المراجعون عيوبًا كبيرة ومشكلات في الشاشة وآلية طيها، وقد تم إلغاء الطلبات المسبقة وإجراء تنقيحات على الأجهزة للمساعدة في محاولة لإنقاذ Galaxy Fold.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة دي جي كو بأنه تم تحديد موعد الإطلاق الجديد في وقت سابق من هذا الشهر ولكن لم يتم تحديد تاريخ جديد بعد إنقضاء ذلك الموعد السابق.

تزعم هذه التقارير الجديدة الواردة من كوريا أننا قد نرى المزيد من التأخير في هذا الجهاز، ربما يكون الضغط قد خفف من الضغط على Samsung لإنتاج جهاز Galaxy Fold محسن خاصة بعد ظهور العقوبات المفروضة على Huawei والتي كانت تعمل هي الأخرى على إنتاج هاتف Huawei Mate X ذو الشاشة القابلة للطي.

قد يمنح هذا سامسونج مساحة أكبر للمناورة لمعالجة عدد لا يحصى من المشكلات التي شهدها الجهاز قبل الإصدار الحقيقي، تؤكد شركة Samsung أنه سيتم الإعلان عن جدول الإطلاق الجديد لـ هاتف Samsung Galaxy Fold في “الأسابيع المقبلة”، لكن بعض مسؤولي الاتصالات زعموا أن الإطلاق من المحتمل أن يحدث بعد نهاية شهر يونيو، هذا وقد أجرت عملاق التكنولوجيا في كوريا الجنوبية اختبارات على الأجهزة مع شركات النقل والمشغلين المحليين، مما أعطى مصادر الصناعة رؤية أكبر بكثير للتقدم في عملية إصلاح عيوب الشاشة.

موعد إطلاق هاتف Samsung Galaxy Fold

على الرغم من ذلك أنكرت شركة Samsung أي تكهنات من قبل المطلعين على الصناعة، قائلة: “تجري عملية التحسين بسرية تامة، ولا يمكن تأكيد تعليقات مصادر صناعة الاتصالات.

تقرير آخر من Yonhap News (عبر موقع SamMobile) يدعي أنه من غير المحتمل أن يحدث الإصدار في يونيو، كما جاء على لسان أحد المسؤولين في Samsung أن “جدول الإصدار لم يتحدد، وسنكون في وضع يسمح لنا بالإعلان عن جدول الإطلاق في غضون بضعة أسابيع”، تم إعداد Samsung لإلغاء جميع الطلبات المسبقة للجهاز تلقائيًا إذا لم تتمكن من شحن الجهاز قبل 31 مايو.المزيد:

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