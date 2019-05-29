دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع حاسب Twin River يأتي من إنتل بشاشة مرنة مزدوجة قابلة للطي ظهر على التقنية بلا حدود.

تتجه شركة إنتل هذا العام خلال فعاليات مؤتمر Computex إلى إستعراض رؤيتها لمستقبل أجهزة الحاسب المميزة بشاشة مزدوجة، ويأتي حاسب Twin River بتصميم مرن في شاشة مزدوجة مع تصميم خارجي من النسيج.

تقدم إنتل حاسب Twin River المميز بالتصميم المزدوج في الشاشة المرنة القابلة للطي مع تصميم خارجي من القماش، وشاشة بخاصية اللمس بحجم 12.3 إنش مميزة بجودة عرض 1920 في 1280 بيكسل، حيث تتميز الشاشة بتصميم من البوليستر والبولي أميد وأيضاً الليكرا.

وتدعم إنتل هذا الإصدار برقاقة معالج رباعي الأنوية مع 15W، كما يأتي دون مراوح للتبريد حيث لا ترتفع حرارة الجهاز، وذلك بفضل نظام التبريد الذي يرتكز عليه الجهاز والذي يتكون من أنانبيب حرارة رقيقة جداً، كما يتميز الجهاز بتصميم فريد للوحة الأم.

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بالتأكيد مازال حاسب Twin River نموذج أولي لشركة إنتل تكشف به عن رؤيتها لمستقبل تصميم أجهزة الحاسب، إلا أنها نجحت في جذب أنظار الكثيرين خلال فعاليات مؤتمر Computex للعام 2019.

المصدر

هذا الموضوع حاسب Twin River يأتي من إنتل بشاشة مرنة مزدوجة قابلة للطي ظهر على التقنية بلا حدود.