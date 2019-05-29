مقتل زوجة مستشار للرئيس الإيراني في ظروف غامضة

وميترا هي الزوجة الثانية لمحمد علي نجفي، وهو عمدة إصلاحي سابق لطهران، وأحد المقربين من روحاني. ولم يقدم التقرير تفاصيل.
وتعد أعمال العنف هذه نادرة للغاية في إيران، خاصة في الأحياء الراقية شمالي طهران، موطن النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد.
ونقل تقرير آخر لوكالة الأنباء شبه الرسمية "تسنيم" عن ممثل الادعاء في طهران محمد شهرياري، أن ميترا قتلت بطلقات عديدة، إحداها في القلب.
وتم العثور على جثتها في حجرة نوم بالطابق السابع لمبنى سكني شاهق الارتفاع بشمال طهران.
واستقال نجيفي من منصب عمدة طهران عام 2018، بعد أن انتقده متشددون بسبب مقطع مصور يظهر حضوره عرضا راقصا لفتيات صغيرات في مدرسة.
ويبيح القانون الإيراني تعدد الزوجات، لكن البعض انتقد نجيفي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تزوج من ميترا نجفي.
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