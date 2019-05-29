قوات حفتر تسلّم القاهرة قيادياً جهادياً مصرياً

دبي - بواسطة محمد فارس © محمود تركية مقاتلون من مصراتة موالون لقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً أثناء تحضرهم للمعارك المتواصلة مع قوات خليفة حفتر في محيط طرابلس في 8 نيسان/أبريل 2019

أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الثلاثاء أنّها سلّمت القاهرة القيادي الجهادي المصري هشام العشماوي، أحد أبرز المطلوبين بتهم تنفيذ اعتداءات إرهابية، وذلك خلال زيارة قام بها إلى بنغازي رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

والعشماوي الذي كان ضابطاً في القوات الخاصة المصرية قبل أن يصبح جهادياً في 2012 اعتقلته قوات حفتر في 8 تشرين الأول/أكتوبر الفائت في درنة (شرق) خلال المعارك التي خاضتها لدحر المجموعات الإسلامية التي كانت تسيطر على المدينة.

وقال مكتب حفتر في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه إنّ المشير حفتر التقى في بنغازي اللواء كامل وتمّ إثر الاجتماع "تسليم الإرهابي هشام العشماوي الذي ترأّس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر" .

تسليم هشام عشماوي إلى مصر من شرق ليبيا

مقدم بواسطة: رويترز



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وأوضح البيان أن الاجتماع بين حفتر وكامل جرى "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا، وضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة".

وبحسب البيان فقد تمّ تسليم المطلوب المصري بموجب اتفاقية تعاون قضائي موقّعة بين البلدين.

والعشماوي مطلوب للقضاء المصري بتهم تنفيذ "أعمال إرهابية" والانتماء إلى جماعة جهادية هي "أنصار بيت المقدس"، وهو يعدّ من أبرز المتّهمين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد أبراهيم في أيلول/سبتمبر 2013.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب قوات حفتر بتسليم بلاده هذا الجهادي المكنّى بـ"أبو عمر المهاجر".

وفي 2014 انشقّ العشماوي عن "أنصار بيت المقدس" إثر مبايعة هذه الجماعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

وعقب ذلك تردّدت أنباء عن فراره برفقة عدد من القادة الجهاديين المصريين إلى ليبيا، وبالتحديد إلى مدينة درنة، وهو ما تأكّد بعد القبض عليه مختبئاً في أحد الجيوب الأخيرة للجماعات الإسلامية في درنة، بحسب قوات حفتر.