شكرا لقرائتكم خبر عن بولتون: زيادة تواجدنا العسكرى بالشرق الأوسط "تصرفات حكيمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون اليوم الأربعاء أن زيادة التواجد العسكرى الأمريكى فى الشرق الأوسط "تصرفات حكيمة ومسؤولة"، وقال: إن أى تصرف مماثل لهذا الهجوم "من قبل إيران" يمكن أن يثير استجابة أمريكية "قوية للغاية".

وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى - فى تصريح صحفى أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - أن "الألغام البحرية، التى من شبه المؤكد أن مصدرها إيران، ألحقت أضرارا بالغة بناقلات النفط فى المياه قبالة الإمارات فى وقت سابق من الشهر الجاري، واستطرد "هذه الهجمات التى استهدفت ناقلات النفط سببها ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من إيران، ولا يشك أى شخص فى واشنطن فى أن إيران هى المسؤولة عن الهجوم، وأعتقد أنه من المهم أن تعرف القيادة فى طهران أننا نعرف".



وقال بولتون "أؤيد ما نفعله حتى الآن، والنقطة المهمة هى أن نوضح لإيران أن هذا النوع من الأنشطة يخاطر برد قوى من الولايات المتحدة".